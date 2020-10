Tipp 12.10.2020

Parfum zur Weihnachtszeit: Diese Aktionen sollten Sie nicht verpassen!

Parfüme gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Geschenken zur Weihnachtszeit. Nicht jeder Duft eignet sich in der Regel aber für Alle.

Mit der Weihnachtszeit werden verschiedene Duftnoten in Verbindung gebracht, dazu gehören Spekulatius, Glühwein oder Lebkuchen. Da ist es selbstverständlich, dass ein frischer Duft kaum dazu passt. Im Folgenden geht es darum, ein ideales Parfüm-Weihnachtsgeschenk zu finden.



Wie sollte ein Parfüm als Weihnachtsgeschenk riechen?



Wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann assoziieren die meisten diese Zeit mit den Düften von Zimt, Lebkuchen, Tannennadeln oder damals noch mit frischem Schnee. Die eigentliche Wahrnehmung all dieser Gerüchte variiert aber von Person zu Person, denn jede Nase ist anders. Gerüche werden nämlich durch Erinnerungen und Ereignisse geprägt.



Ein positiv assoziierter Duft kann daher eine wohlige Atmosphäre mit Glücksgefühlen auslösen. Ein eher negativ verknüpfter Duft kann dagegen eine traurige oder gar aggressive Stimmung auslösen. Eine große Rolle spielt dabei, wie wir die einzelnen Gerüche als Kind wahrgenommen haben.



Da beginnen auch schon die Probleme: Jeder Mensch zieht hierbei einen anderen Duft vor. Wenn einem ein Duft gefällt, dann bedeutet das auf keinen Fall, dass der Beschenkte dies ebenso sieht. Die persönlichen Vorlieben sollten bekannt sein. Damit die Vorliebe eines anderen getestet werden kann, eignet sich ein Adventskalender hervorragend – dieser kann auch selbst gebastelt werden. Es wird sicherlich zu entsprechenden Feedback kommen.



Welche Düfte sind zur Weihnachtszeit besonders beliebt?



Viele setzen eher auf süße Düfte wie Orchidee Vanille von Van Cleefs & Arpels, denn der Duft riecht blumig/feminin und trägt als Kopfnote Litschi, Orange und Mandel. Als Herznote kommen Zedernholz, weißer Moschus und Tonkabohne zum Einsatz, sowie Vanille, Veilchen und Rose als Basisnote.



Dann gibt es aber auch ganz viele, welche Gourmandnoten zur Weihnachtszeit vorziehen. Bei den Gourmandparfums sind es vor allem die Noten Zimt, Schokolade, Mandel oder Vanille – sie aktivieren den Geschmackssinn und sind äußerst verführerisch. Eines der Beliebtesten ist dabei Extatic von Balmain.



Wie sehr eignen sich Adventskalender in der Vorweihnachtszeit?



Wer auf der Suche nach einem geeigneten Adventskalender im Bereich der Düfte und Kosmetik ist, kann sich auf eine unglaubliche Auswahl freuen. Die Hersteller haben verstanden, dass dies eine hervorragende Möglichkeit ist, um jedem schnell und unkompliziert, neue Produkte vorstellen zu können.



Ein Adventskalender von Parfumdreams oder eines anderen Fachhändlers, beinhaltet in der Regel immer einen Abbild der aktuellen Weihnachtskollektion im Bereich, Beauty, Kosmetik und Parfum. Es gibt dabei unterschiedliche Modelle für Frauen und Männer. Hinter jedem Türchen zeigen sich Produkte in Probiergröße.



In der Vorweihnachtszeit eignen sich die Adventskalender, um neue Produkte zu finden. Wie bereits im Artikel erwähnt, kann ein solcher Kalender auch verschenkt werden, um basierend auf das Feedback, ein Weihnachtsgeschenk zusammenstellen zu können.



Fazit: Es ist nicht einfach, ein passendes Geschenk zu finden



Zusammenfassend ist zu sagen, dass es absolut nicht einfach ist, ein passendes Geschenk zu finden. Jeder Mensch empfindet Gerüche anders und assoziiert diese auch mit anderen Erinnerungen und Erlebnissen. Wenn ein Parfum oder ein Beauty-Produkt gekauft werden soll, dann sollten Sie die Vorlieben einer Person recherchieren. Ein Blick ins Badezimmer oder ein Gespräch über mögliche Geschenke, können dabei helfen.

