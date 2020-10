Veranstaltung 15.10.2020

Adventmärkte in Wien können öffnen

Auständig für die Zusage war noch ein abgenommenes Präventionskonzept, das nun vom Marktamt bestätigt wurde. Das bedeutet, auch in der Corona-Zeit kann es Weihnachtsmärkte in Wien geben.

Die Christkindlmärkte in Wien haben 2020 die Möglichkeit zu öffnen. Im Advent muss dort zwar ein Mund-Nasen-Schutz von Personal wie Besuchern getragen werden, aber die Märkte dürfen stattfinden!



Während dem Essen und Trinken darf die Maske zwar abgenommen werden, ansonsten gilt sie verpflichtend. Konsumiert werden die Speisen an Tischen. Ansonsten ordnen sich die Besucher in Einbahnen ein, um die Kontaktanzahl zu verkleinern und Abstände wahren zu können. Enge und kleine Märkte werden dazu auch noch Zutrittsbeschränkungen einführen.



Ende Oktober startet der Aufbau der Christkindlmärkte. Im November geht es dann bereits los mit dem Trubel der Weihnachtszeit. Und nach den Adventmärkten wird es in Wien auch das Eis am Rathausplatz wieder geben, auch der Eistraum hat seine Genehmigung und kann stattfinden.



Eine Absage hingegen gibt es für zahlreiche Weihnachtsmärkte in den Bundesländern, etwa in Salzburg. In Wien wird auch der Silvesterpfad abgesagt.

