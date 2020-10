Veranstaltung 21.10.2020

Christmas in Vienna 2020

Das Event im Konzerthaus kann nicht stattfinden. Corona verhindert zwar den Live-Genuss vor Ort, nicht aber die Übertragung im Fernsehen.

Und so kann Christmas in Vienna trotz Corona zuhause am Bildschirm betrachtet werden. Am 21.12.2020 findet es in ORF 2 statt - um 22:30 ist die entsprechende Sondersendung angesetzt. Am 24.12. gibt es dann auch noch eine Ausstrahlung auf Arte.



Wer Tickets für 2020 hatte, kann sie bei dem Konzert 2021 nutzen - sie behalten Gültigkeit für dem 19.12.2021.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wien #Konzert #Advent







Auch interessant!

FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Christmas in Vienna

Adventkalender Gewinnspiel - 08.12....



Christmas in Vienna

Seit Jahren ist die Veranstaltung 'Christmas in Vienna' aus dem adventlichen Wiener Konzertreigen nicht m...



Musical Christmas in Vienna

Kaum zu glauben aber es ist schon bald wieder Zeit für 'Musical Christmas in Vienna' an acht Abenden in d...



Christmas in Vienna im ORF

Das diesjährige Weihnachtskonzert 'Christmas in Vienna', welches am 3. Dezember im Konzerthaus stattgefun...