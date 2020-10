Advent 23.10.2020

Die Wiener Christkindlmärkte 2020

Wie berichtet können die meisten der Adventmärkte in Wien 2020 öffnen, zumeist kleiner und unter Auflagen, aber eben doch. Wann und wo es Weihnachtsstimmung gibt, haben wir hier zusammengefasst.

Der übliche Starttermin ist der 13.11.2020, nicht nur der Christkindlmarkt am Rathausplatz startet da. Am Hof, bei der Oper, am Stephansplatz, am Michaelerplatz, auf der Mariahilferstraße, am Spittelberg, beim alten AKH, auf der Favoritner Straße, in Meidling und im Türkenschanzpark geht es an diesem Tag los. In Floridsdorf sogar schon einen Tag früher.



Einige starten jedoch erst eine Woche später am 21.11.2020: Freyung, Palais Harrach, Belvedere (ab 22.), Karlsplatz-Kunsthandwerk und Schönbrunn nutzen dieses Wochenende für den Start. Dazwischen (18.11.2020) startet auch noch der Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz.



Für die Christkindlmärkte braucht man Masken aufgrund der Corona-Pandemie, Abstand halten ist angesagt. Und manche traditionelle Weihnachtsmärkte braucht man nicht ansteuern, denn sie sind dieses Jahr nicht geöffnet: Die Blumengärten Hirschstetten etwa bleiben 2020 zu. Wir berichten in Advent.at laufend weiter über aktuelle Hinweise zu Adventmärkten und ihren Terminen, Öffnungen und mehr!

