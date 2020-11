Veranstaltung 06.11.2020

St. Pölten sagt Christkindlmarkt 2020 ab

Märchenhaft wird es dieses Jahr in St. Pölten nicht, der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz wird 2020 abgesagt.

Mit Dezemberstart loslegen zu können ist unrealistisch für die Veranstalter, deshalb wird der Adventmarkt in St. Pölten dieses Jahr nicht abgehalten. Das Risiko wäre nicht vertretbar, melden die Verantwortlichen.



Im Jänner hingegen soll der Eiskaufplatz am Rathausplatz in St. Pölten stattfinden. Statt mit 21.1.2021 könnte dieser aber bereits im Dezember aufgebaut sein, nachdem der Christkindlmarkt den Platz nun nicht besetzt. Ein mögliches Ersatzprogramm steht also mit dem verlängerten Eiszauber im Raum, sofern Corona das zuläßt.

#St. Pölten #Corona #Weihnachten #Eiszauber







