Gewinnspiel 10.11.2020



Ostwind: Adventkalender zu gewinnen

Nicht nur - aber auch ganz besonders - für Pferdeliebhaber geht es ab 17. Dezember 2020 ins Kino zu 'Ostwind - der große Orkan'. Und schon davor wird der Advent mit Pferden gefeiert!





Ein heftiger Sommersturm treibt eine reisende Pferde-Zirkus-Show nach Kaltenbach. Ari (Luna Paiano), die sich mittlerweile gut auf dem Gestüt eingelebt hat, wird von der faszinierenden Welt des Kunstreitens magisch angezogen und will mit dem Zirkusjungen Carlo (Matteo Miska) und Ostwinds Hilfe einem alten Showpferd helfen. Doch als der fanatische Zirkusdirektor Yiri (Gedeon Burkhard) ihren waghalsigen Plan enttarnt, gerät Ostwind in Gefahr. Im letzten Moment kehrt Mika (Hanna Binke) aus Kanada zurück, denn nur mit vereinten Kräften kann es Mika und Ari gelingen, ihren geliebten Ostwind zu retten ...







Wir verlosen drei Adventkalender-Pakete 'Ostwind' unter jenen, die sich hier in unser Gewinnspiel eintragen:









Viel Erfolg!





Fotos: Constantin Film, SamFilm, Marc Reimann

