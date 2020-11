Tipp 22.11.2020

Wo bekommt man Adventkränze trotz Corona?

Im Raum Wien ist eine Antwort auf die Frage möglich, denn in der Lockdown-Zeit liefert handgemacht.wien die Kränze personlich ohne Mehrkosten direkt an die Haustür.

Der neue Onlineshop bietet Krippen, Krippenfiguren und natürlich auch die gerade sehr begehrten Adventkränze an. Um es einfach zu halten, werden die bestellten Produkte persönlich nach Absprache geliefert und gleich vor Ort bezahlt, so kann auch im Lockdown eine schnelle Lieferung und Abwicklung garantiert werden.







www.handgemacht.wien



Die Unikate mit Materialien aus aller Welt sind nicht nur künstlerisch wertvoll, sondern auch wunderschöne Geschenke oder Deko-Objekte für die Weihnachtszeit. In sonstiger Isolation bereiten sie um so mehr Freude, wenn schon sonst kaum schöne Momente erlaubt sind. Der persönliche Adventkranz spendet die nächsten Wochen jedenfalls Abwechslung, Licht und Wärme und natürlich den perfekten Vorgeschmack auf das kommende Weihnachtsfest.

