Veranstaltung 27.11.2020

Salzburger Advent abgesagt

Die Ausgabe 2020 des Adventsingens in der Kirche St. Andrä wird auf 2021 verschoben, d.h. aktuelle Tickets bleiben für das nächste Jahr gültig.

Tickets für 2021 sind hingegen auch ab sofort buchbar, der Vorverkauf ist damit in das aktuelle Jahr vorgezogen worden. Am Mirabellplaztz wird es dann ab 27. November bis 12. Dezember 2021 Vorstellungen geben.

