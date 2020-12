Termin 03.12.2020

Sport statt Markt am Rathausplatz in Wien

Der Christkindlmarkt in Wien kann entgegen den Planungen zuletzt aufgrund der neuen Corona-Verordnung nicht öffnen. Was bleibt ist die festliche Dekoration und der Eislaufplatz.

Die Stände werden abgebaut, die Beleuchtung am Abend bleibt und soll auf das Weihnachtsfest zumindest optisch hinweisen. Allerdings will die Stadt die Freigabe der sportlichen Möglichkeiten nutzen, um den Eistraum am Rathausplatz vorzuziehen.



Der Eislaufplatz am Rathausplatz in Wien wird 2020 bereits am 24.12. starten. Statt den Punschständen werden jetzt also die Sportflächen aufgebaut. Es kann dann gleich auf den über 8000 Quadratmetern mit dem Schlittschuhlauf begonnen werden, wenn das Weihnachtsfest im kleinsten Rahmen begangen wird. Die Stadt verspricht ein umfassendes Sicherheitskonzept, damit der gesunde Sport auch hinsichtlich Covid-Pandemie gesund bleibt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Eistraum #Rathausplatz #Wien #2020 #Corona #Christkindlmarkt







Auch interessant!

Adventmärkte nun doch verboten

In Österreich wurden durch die neue Corona-Verordnung nun zwar einige Freiheiten wieder gegeben, die Durc...



St. Pölten sagt Christkindlmarkt 2020 ab

Märchenhaft wird es dieses Jahr in St. Pölten nicht, der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz wird 2020 abgesagt...



Weihnachtsmärkte durch Lockdown betroffen

Für Wien wurde es bereits fixiert, die Bundesländer dürften folgen: Adventmärkte 2020 finden in der Zeit ...



Die Wiener Christkindlmärkte 2020

Wie berichtet können die meisten der Adventmärkte in Wien 2020 öffnen, zumeist kleiner und unter Auflagen...



Christkindelmarkt am Rathausplatz in Wien

Auch in diesem Jahr haben wir wieder Fotos vom großen Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz....



Eistraum in Wien bekommt Stockwerk

Weil die Eisfläche zu klein wurde und der Platz nicht mehr hergab, hat man für die kommende Saison 2019 e...



Eistraum Wien Rathausplatz

Der Eislaufplatz am Rathausplatz in Wien ist jedes Jahr rund um den Februar ein Highlight für Wintersport...