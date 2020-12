Aktuell 05.12.2020

Corona-Regeln für Weihnachten

Wir haben wieder 'Lockdown-light' und demnach Ausgangsbeschränkungen und andere Regeln. Nur zu Weihnachten soll es Ausnahmen geben.

Das Weihnachtsfest soll trotz Pandemie möglich sein, daher werden die Regeln am 24.12.2020 angepasst werden. Das gilt auch für 25., 26. und 31.12., denn auch an den Feiertagen und Silvester wird adaptiert:



10-Personen-Treffen sind erlaubt

die 'Aus zwei Haushalten'-Regel wird da ausgesetzt, daher

bis zu 10 Single-Haushalte könnten sich treffen

Ausgangssperre in der Nacht ist aufgehoben



Allerdings verschärft sich dadurch auch eine Regel, nämlich die der Anzahl der Kinder. Waren bisher zwei Haushalte mit bis zu 6 Personen plus 6 Kinder erlaubt (12 Personen), so ist die Obergrenze zu Weihnachten inkl. Kinder bei 10 Menschen.



Abseits der Weihnachtsregeln an diesen Tagen gilt dann bis 7. Jänner 2021 wieder der leichtere Lockdown-Light, der mit 7. Dezember startet. Zumindest ist das der aktuelle Plan der Regierung, der je nach Infektionsgeschehen auch noch geändert werden könnte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Weihnachten #Regeln #Gesetze







Auch interessant!

Adventmärkte nun doch verboten

In Österreich wurden durch die neue Corona-Verordnung nun zwar einige Freiheiten wieder gegeben, die Durc...



Sport statt Markt am Rathausplatz in Wien

Der Christkindlmarkt in Wien kann entgegen den Planungen zuletzt aufgrund der neuen Corona-Verordnung nic...



Kontaktlose Desinfektion

Ein elektrischer Spender mit Sensor, der Desinfektionsflüssigkeit abgeben kann wie bei großen Filialkette...



Datenschutzbehörde: Fehlurteil bei Gastroregistrierung?

Die Registrierung von Gästen in Lokalen in Wien könnte dem Datenschutz widersprechen. Das zumindest sieht...



Wo bekommt man Adventkränze trotz Corona?

Im Raum Wien ist eine Antwort auf die Frage möglich, denn in der Lockdown-Zeit liefert handgemacht.wien d...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...