Advent 09.12.2020

Trauriger leerer Rathausplatz

Die Lichter in der Nacht dürfen leuchten, aber mehr ist heuer kaum möglich. So sieht der Rathausplatz in Wien jetzt aus.





Der einsame Baum, ein paar geschmückte Parkbäume, der für die Eisläufer vorbereitete Eistraum und der Kerzen-Bogen am Eingang - mehr ist vom Christkindlmarkt heuer nicht mehr über. Der Platz ist gesperrt, ab 24. wird zumindest der Eissport möglich gemacht.



Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder ein 'normales' Adventspektakel möglich wird, die trotz allem vielen suchenden Touristen heuer sollten im kommenden Jahr wieder mehr Attraktionen vorfinden.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Adventmarkt #Wien #Eistraum







Auch interessant!

Sport statt Markt am Rathausplatz in Wien

Der Christkindlmarkt in Wien kann entgegen den Planungen zuletzt aufgrund der neuen Corona-Verordnung nic...



Weihnachtsmärkte durch Lockdown betroffen

Für Wien wurde es bereits fixiert, die Bundesländer dürften folgen: Adventmärkte 2020 finden in der Zeit ...



Die Wiener Christkindlmärkte 2020

Wie berichtet können die meisten der Adventmärkte in Wien 2020 öffnen, zumeist kleiner und unter Auflagen...