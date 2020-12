Aktuell 11.12.2020

Wieder Verschärfung der Corona-Regeln

Gerade wurden Lockerungen verkündet, nun wird die Regierung wieder strenger.

Zwar wird am 24. und 25.12.2020 die leichtere Regelung für Weihnachtsfeste durchgehalten (Link unterhalb), am 26.12. jedoch gibt es keine Sondervereinbarung mehr - es gelten dann wieder die üblichen Gesetze hinsichtlich zeitlicher Ausgangsbeschränkung und Anzahl Personen für Treffen.



Für den 31.12.2020 gibt es nun doch eigene Silvesterregelungen, nur 6 Personen aus zwei Haushalten plus maximal 6 weiterer Kinder dürfen sich treffen, damit Parties zum Jahreswechsel nicht möglich werden.



Die Bundesländer werden zudem ermächtigt, Zonen zu erklären, in denen auch im Freien die Maskenpflicht gilt - auch das soll gegen Ansammlungen und Ansteckungen wirken. Einkaufsstraßen und verdächtige Partyzonen werden hier wohl zuerst mit dieser Pflicht versehen.



Fazit: Der 26. wird nun doch als 'normaler' Tag angesehen mit strengeren Regeln als am 24. und 25., zu Silvester gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwar nicht, aber der Rest der Einschränkungen auch in der Nacht.

