Christkindlmarkt: Fotos aus Wien

Veranstaltung 17.12.2020



Und noch ein paar Fotos für all jene, die den Christkindlmarkt vermissen. Zumindest die besondere Stimmung im Park ist ja genauso vorhanden wie die Krippen-Ausstellung.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wien #Christkindlmarkt #Rathaus



Auch interessant!



Die Lichter in der Nacht dürfen leuchten, aber mehr ist heuer kaum möglich. So sieht der Rathausplatz in Wien jetzt aus.