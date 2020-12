Veranstaltung 18.12.2020

Silvester bleibt gesperrt

Ausgangssperren im 'harten' Lockdown gelten auch am 31.12. und damit ist das Silvesterfest in diesem Jahr ausgesetzt.

Während es für Weihnachten am 24. und 25. Dezember eine Ausnahmeregelung gibt, wird der Silvestertag nicht besonders gehandhabt. Es gelten also die Corona-Regeln des härteren Lockdowns, der heute bekannt gegeben wurde.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Silvester







Auch interessant!

Click & Collect im Lockdown

Der nächste härtere Lockdown in der Corona-Krise steht nach Weihnachten in Österreich an. Damit bleibt de...



Wieder Verschärfung der Corona-Regeln

Gerade wurden Lockerungen verkündet, nun wird die Regierung wieder strenger....



Corona-Regeln für Weihnachten

Wir haben wieder 'Lockdown-light' und demnach Ausgangsbeschränkungen und andere Regeln. Nur zu Weihnachte...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...