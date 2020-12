Aktuell 23.12.2020



Frohe Weihnachten!

Es war eine komische Adventzeit ohne Weihnachtsmärkte, mit geschlossenen Geschäften, vielen Masken und Auflagen und wenig Weihnachtsfeeling. Um so mehr haben wir uns die Stille Nacht verdient!





Ruhige Festtage zu wünschen braucht es daher eher nicht. Wir wünschen dagegen viele Geschenke, nette Telefongespräche und Videokonferenzen und vor Allem ein neues Jahr, das ganz anders wird als das aktuelle. Und wir sehen uns spätestens vor dem Advent 2021 wieder hier in Advent.at, dann wieder mit mehr Terminen und Events, vielen Tipps und all dem, was man für Weihnachten braucht!



Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein besseres 2021!

