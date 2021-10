Veranstaltung 27.10.2021

Christkindlmärkte in Wien werden öffnen

Die berühmten Weihnachtsmärkte der Hauptstadt öffnen in dieser Saison wieder. Die Regelungen hinsichtlich Corona erlauben die Durchführung weihnachtlicher Veranstaltungen in Wien.

Eine Einzäunung der Adventmärkte ist nicht mehr erforderlich, was es leichter macht, einen Christkindlmarkt abzuhalten. Statt Eintrittskontrolle ist es nämlich jetzt auch möglich, mit Armbändern die Kontrolle des 2.5-G-Tests zu kennzeichnen. Die Armbänder erhält man bei den Ständen, an denen konsumiert werden kann. Geht man ohne Konsumation durch den Markt braucht man keine Bänder und demnach keinen Nachweis der 3G-Regel.



Die Stadt möchte ein einheitliches Vorgehen der Christkindlmärkte koordinieren, damit die 3G-Regeln einfach zu kommunizieren sind. Eine Maskenpflicht und 2G ist vorerst noch nicht verpflichtend vorgesehen, kann aber zusätzlich aus dem Rathaus angeordnet werden. Ob ein Markt lieber abzäunt und am Eingang kontrolliert, entscheidet dieser selbst. Wie bei anderen Veranstaltungen ist auch das eine Option für die Betreiber, auf Bänder kann dann verzichtet werden.

