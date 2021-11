Veranstaltung 17.11.2021

Radstadt sagt ab

Aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen ist es nicht möglich den beliebten Adventmarkt, auch in einer abgewandelten Form, durchzuführen, heißt es heute auch aus Radstadt in Salzburg.

Aufgrund der hohen Corona 7-Tages-Inzidenz in Salzburg und den daraus resultierenden Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen, hat das Stadtmarketing Radstadt die Konsequenzen gezogen und den Radstädter Adventmarkt schweren Herzens abgesagt.



Seitens der Veranstalter wurde alles versucht, den Markt abzuhalten. 2G-Kontrollen, Registration und FFP2-Maskenpflicht, Lockdown für Ungeimpfte sowie Auftrittsverbote durch die Behörden und die Aussicht auf weitere Verschärfungen in den kommenden Tagen machten eine Austragung mehr oder weniger unmöglich.

pte/red

