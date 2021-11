Veranstaltung 17.11.2021

Mariazeller Advent öffnet 2021

Der Weihnachtsmarkt in Mariazell öffnet auch in der Pandemie an fünf Wochenenden 2021.

Der Mariazeller Advent, Österreichs größter und erfolgreichster traditioneller Christkindlmarkt, öffnet an fünf Wochenenden von 18. November bis 19. Dezember - jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie am Mittwoch, dem 8. Dezember - seine Pforten. Am malerischen Hauptplatz vor der Basilika Mariazell werden traditionelles Kunsthandwerk und regionale Qualitätsprodukte geboten. Ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm mit Konzerten und Brauchtumsveranstaltungen verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. Zu den Highlights zählen das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 19. November, das Konzert 'Musical meets Christmas' am 10. Dezember und das Panflötenkonzert des blinden Musikers Wolfgang Niegelhell am 17. Dezember.



Der Mariazeller Advent verfügt über ein großflächiges Platzangebot. Ein umfassendes COVID-19-Präventionskonzept mit 2G-Regel, Gästeregistrierung und Umzäunung des Geländes soll Besuchern eine stressfreie und sichere Zeit in Mariazell während der Corona-Pandemie bescheren.

