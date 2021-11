Kultur 18.11.2021

Adventmärkte in Wien 2021

Angesichts von Lockdowns und Einschränkungen haben wir uns angesehen, welche Weihnachtsmärkte 2021 in Wien jetzt schon (oder noch?) zu besuchen sind.

Die 'Weihnachtsmärkte' am Maria Theresienplatz (Museen am Ring), Belvedere, Stephansplatz und im alten AKH gaveb seur 11.11. oder ab 19.11. offen, bieten zwar kein Bühnenprogramm aber ansonsten all das, was man sich von einem Christkindlmarkt in Wien erwartet. Das gilt auch für den Weihnachtstraum am Rathausplatz.



Die Freyung (Altwiener) und Karlskirche (Kunst) machen am Wochenende ebenfalls auf wie der Adventmarkt vor dem Schloss Schönbrunn. Auch der Prater öffnet dieses Wochenende, der 'Wintermarkt' ist wieder am Riesenradplatz zu finden.



Nachdem erschwerende Corona-Maßnahmen erst für die Zeit nach dem Wochenende angekündigt sind, sollte das aktuell ausgeschriebene Programm vorerst problemlos durchgeführt werden. Wir berichten im Magazin und Newsletter auf jeden Fall weiter über Änderungen, sollten sich welche ergeben.

