Veranstaltung 05.12.2021

Adventmärkte in Oberösterreich bleiben zu

Wie die APA meldet, werden die meisten aller Weihnachtsmärkte in Oberösterreich auch nach dem Ende des Lockdowns 2021 nicht mehr aufsperren.

Zwar gibt es Ambitionen im Internet und am Rande des Bundeslandes, viele Adventmärkte haben aber bereits abgebaut. In Oberösterreich wird der Lockdown immerhin bis 17. Dezember fortgeführt, ein Aufsperren danach hätte nur noch wenige Tage Laufzeit ergeben - und das rechnet sich nicht mehr.

