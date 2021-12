Veranstaltung 07.12.2021

Christkindlmärkte in Wien ab 20.12. möglich

Der Lockdown für Geimpfte soll nach dem Willen des Rathauses am 13. Dezember beendet sein, allerdings wird nur in Schritten geöffnet.

Handel und Dienstleistungen, Kultur und Sport sollen ab 13.12.2021 wieder aus dem Lockdown kommen, nur für Geimpfte allerdings. Aber es wird weiterhin Kontaktreduktion geben. So dürften Hotels und Gastronomie erst eine Woche später geöffnet werden - Nachtgastronomie auch da noch nicht.



Gelten soll jeweils die 2G-Regel (geimpft oder genesen), für Weihnachtsmärkte gibt es bestehende andere Regeln, die dann wieder aktiviert werden: Man darf dort auch Essen vom Adventmarkt mitnehmen, analog zu stationärer Gastronomie.



Wien ist trotz guter 'eigener' Zahlen immer noch stark belastet durch die aktuelle Corona-Welle. Insbesondere Patienten aus den stark betroffenen Bundesländern, die man in Wien behandelt, sorgen für hohe Belegungen in den Spitälern.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Adventmarkt #Weihnchtsmarkt #Christkindlmarkt #Corona #2021 #Wien







Auch interessant!

Adventmärkte in Wien 2021

Angesichts von Lockdowns und Einschränkungen haben wir uns angesehen, welche Weihnachtsmärkte 2021 in Wie...



Christkindlmärkte in Wien werden öffnen

Die berühmten Weihnachtsmärkte der Hauptstadt öffnen in dieser Saison wieder. Die Regelungen hinsichtlich...