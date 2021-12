Veranstaltung 10.12.2021

Adventmärkte in Wien schon ab 12.12. offen

Mit der Verordnung ist auch Klarheit geschaffen, was ab 12.12. möglich wird. Auch in Wien können die Christkindlmärkte ab Sonntag geöffnet werden.

Hieß es zunächst noch, auf den 20.12. zu warten, geht es nun doch schneller: Ab Sonntag 12.12.2021 wird auch in der Bundeshauptstadt ein Öffnen der Christkindlmärkte möglich - mit Take-Away-Punsch und Besucherobergrenze. Wie viele der Märkte und Standler mitziehen, ist noch nicht klar.

