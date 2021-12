Veranstaltung 16.12.2021

Lichterring in Wien

In Gedenken an die Corona-Toten wird eine vorweihnachtliche Veranstaltung als Gegenpol zu Trennendem in der Wiener Innenstadt am Sonntag durchgeführt.

Abends ab 18:30 wird die Ringstraße am Sonntag 19.12.2021 zum Gedenkort, mit 13000 Kerzen soll den ebensovielen Coronaopfern gedacht werden. Mit den Hashtags #YesWeCare und #Lichtermeer organisieren sich jene, die nicht durch die polarisierenden Demonstrationen zuletzt auftreten wollen, sondern das Verbindende der Gesellschaft wieder in den Vordergrund rücken.



Könnte richtig weihnachtlich werden, was hier geplant ist. Die 'Demo' kommt jedenfalls ohne Event-Bühnen, Krawall und böse Reden aus - hier spricht nur das Licht.

#Demonstration #Corona #Wien #Licht







