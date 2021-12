Aktuell 22.12.2021

Digitale Gadgets

In der 47. Kalenderwoche, also der Woche des 'Black Friday' am 26. November, sind vor allem Wearables, Wäschetrockner und Tablet-PCs über die Ladentische gegangen.

Mit einem Plus von 22 Prozent stehen jene Wearables, direkt am Körper tragbare Produkte wie zum Beispiel Smartwatches, klar auf Platz eins beim Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Auf Platz zwei folgen Wäschetrockner mit 13 Prozent und Platz drei belegen die Tablet-PCs mit zehn Prozent mehr Umsatz. Dies zeigen aktuelle Marktzahlen der GfK.



Die Daten zeigen allerdings auch, dass 2021 das Umsatzwachstum im Vergleich zu 2020 um neun Prozent geringer ausfiel. Dennoch wurde in der 47. Woche im Vergleich zum bisherigen Jahresdurchschnitt ein Umsatzplus von 113 Prozent erreicht. Das Wachstum zur Vorwoche betrug 66 Prozent. Insgesamt wurde in der 47. Kalenderwoche mit technischen Konsumgütern ein Umsatzvolumen von 1,4 Mrd. Euro erzielt.



'Produkte der Home-Electronics-Branche gehören traditionell zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. In diesem Jahr lassen allerdings mögliche Lieferengpässe aufgrund fehlender Transport-Möglichkeiten sowie des anhaltenden Chip-Mangels keine seriöse Prognose für das Weihnachtsgeschäft in Deutschland zu. Dazu kommen Pandemie-bedingt eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten, die die Einschätzung erschweren', so Sara Warneke, Geschäftsführerin der Branchenorganisation gfu Consumer & Home Electronics GmbH.

pte/red

