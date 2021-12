Brauch 23.12.2021

Tipps für das virtuelle Weihnachtsfest

Für viele bedeutet Weihnachten heuer nicht das Fest innerhalb der Familie sondern die Quarantäne unter Kontaktbeschränkung.

Doch das bedeutet nicht, dass man kein Fest stattfinden lassen kann und ruhiger wird die stille Nacht so allemal. Aber mit den Erfahrungen aus dem Remote-Working läßt sich allerlei Feierlichkeit auch über Zoom regeln. Unsere Tipps für ein gelungenes virtuelles Fest gibt es hier!



Feiern bedeutet gemeinsam essen. Die Videokonferenz also nicht einfach als Telefonat anlegen, sondern die gemeinsame Aktivität in den Mittelpunkt rücken, die Technik der Kommunikation ändert sich halt von Raumschall auf IP-Video.

Gemeinsames Erlebnis schaffen - tauschen Sie Rezepte, vereinbaren Sie Punschsorten, senden Sie sich gegenseitig Kekse zu... - und genießen Sie die gemeinsame Aktion dann über das Internet.

Traditionen über Videokonferenz weiterführen! Wenn Sie vor dem Baum singen, tun Sie es auch vor der Webcam. Wenn Sie Geschenke reihum öffnen, tun sie auch das online. Und der gemeinsame Fernsehabend vor einer Weihnachtsgeschichte kann auch via geteiltem Bildschirm organisiert werden.

Technik muss sein, testen Sie sie ordentlich und besorgen Sie notfalls noch all das, was sie unkompliziert macht. Schnelle Internetverbindung, bessere Kamera, neuer PC - eine gute Gelegenheit, sich auch in dieser Hinsicht zu beschenken.



Insbesondere ältere und technisch nicht so versierte Personen tun sich freilich schwerer mit den Videokonferenzen. Dazu noch einen abschließenden Tipp: Die Assistenten mit Videokonferenzfunktion, die per Sprachsteuerung agieren, sind auch für solche Zielgruppen leichter nutzbar. Ein Amazon Alexa Echo Show hört dann aus 'Alexa, ruf meinen Enkel an' führt direkt in die Videokonferenz, die einem Zoom-Meeting nicht nachsteht und erlaubt umgekehrt eine Überwachung im Fall des Falles, wenn das einmal notwendig werden könnte.

