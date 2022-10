Termin 06.10.2022

Mariazeller Advent ab 17.11.

Der Mariazeller Advent öffnet am 17. November zum 22. Mal seine Pforten. Österreichs größter und erfolgreichster traditioneller Christkindlmarkt ist bis 18. Dezember an fünf Wochenenden für Besucher zugänglich - jeweils von Donnerstag bis Sonntag.

Am malerischen Hauptplatz vor der Basilika Mariazell werden wieder traditionelles Kunsthandwerk und regionale Qualitätsprodukte geboten. Die feierliche Eröffnung des Mariazeller Advents findet am Freitag des ersten Adventwochenendes, am 25. November in der Basilika Mariazell statt. Zu den Highlights zählen das Weihnachtskonzert der Wiener Sängerknaben am 17. November, die Märchenoper 'Hänsel & Gretel' am 2. Dezember und das Konzert von Primus Brass am 9. Dezember.



Ein neues Beleuchtungskonzept spart elektrische Beleuchtungen, auch die Festbeleuchtung der Basilika wird stark reduziert. Eine neue Besonderheit sind die wöchentlichen Kerzenlichtabende: 'Jeden Freitag bieten wir unseren Besuchern des Mariazeller Advents eine besondere Lichtstimmung, mit der wir auch ein Zeichen setzen wollen: Wir verwenden Kerzen statt elektrischem Licht, wo immer es möglich ist', sagt Veranstalter Andreas Schweiger.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mariazell #Christkindlmarkt #Adventmarkt







Auch interessant!

Christkindlmarkt Wien 2022 beginnt etwas später

Um Energie zu sparen wird nicht nur der Eistraum auf Sparmaßnahmen hin abgetestet, auch der Christkindlma...



Mariazeller Advent öffnet 2021

Der Weihnachtsmarkt in Mariazell öffnet auch in der Pandemie an fünf Wochenenden 2021....



Advent, Advent ein Lichtlein brennt

Den größten hängenden Adventkranz können Besucher bis am 19. Dezember beim Mariazeller Advent bestaunen....



Advent im Mariazeller Land

Entdecken Sie den romantischen Zauber des Mariazeller Advents...