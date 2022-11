Kultur 03.11.2022

Christkindlmarkt am Rathausplatz 2022

Erste Informationen sind ja bereits durchgesickert, nun gibt es Bestätigung für die Details zur Veranstaltung am Rathausplatz in Wien.

Ein späterer Start und täglich eine Stunde weniger Zeit und damit weniger Energieverbrauch soll den Christkindlmarkt in Wien in das Krisenjahr führen. Nach der Pandemie darf er auch wieder voll aufdrehen, wenn man von der Energie absieht. Ab 19.11. geht es in Wien los, am 26.12.2022 ist der letzte Tag am Rathausplatz.



100 Hütten werden am Marktplatz stehen (ein Drittel weniger als bisher, dafür hoher Bio-Anteil), das neue Konzept sieht aber mehr überdachte Flächen und ein neues höherwertiges Ambiente vor. Auch der kleine Eistraum wird fortgeführt. Ein neues Karussel wird da auch dazu gehören, nächste Woche wird auch bereits der Baum aufgestellt werden und darf den Kritikern der Stadt als Betätigungsfeld dienen.



Apropos Kritik: Bisher wurden Stände ja durch politische Vereine vergeben, was nicht frei von Einflüssen war. Ab diesem Jahr ist die Wien-Marketing zuständig, was Transparenz bringt, wie die Kontrollpartei neos im Rathaus bestätigt. Eine Kommission aus Stadt, Wirtschaftskammer und anderen hat Kriterien dazu festgelegt, die geprüft werden.

