Veranstaltung 21.11.2022

Wiener Christkindlmarkt 2022 eröffnet

Der 130 Jahre alte Christbaum aus Admond ist per LED stromsparend beleuchtet und zeigt, dass der Adventmarkt am Rathausplatz nun besuchbar ist.

