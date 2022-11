Musik 26.11.2022



Stille Nacht im Entdeckerviertel

Die Wurzeln von 'Stille Nacht' sind in der grenzüberschreitenden Region an Inn und Salzach in mehreren Orten erlebbar.

In Hochburg-Ach etwa, wo Franz Xaver Gruber 1787 geboren wurde oder im benachbarten Burghausen, wo er das Orgelspiel erlernte und schließlich in Arnsdorf, wo Gruber und Mohr das bekannteste Weihnachtslied der Welt erschufen. In einem Historienspiel begibt sich die Franz Xaver-Gruber-Gemeinschaft in Hochburg vom 9. bis 11. Dezember 2022 wieder auf die 'Suche nach der Stillen Nacht'. Ein paar Kilometer weiter findet gleichzeitig auf der weltlängsten Burg in Burghausen die traditionelle und romantische Burgweihnacht statt.



Der Advent in der Heimat der 'Stillen Nacht', dem bayerisch-oberösterreichischen Entdeckerviertel, ist jedenfalls etwas ganz Besonderes. Viele außergewöhnliche Veranstaltungen bereiten nicht nur den Kindern glänzende Augen. Sie sind auch Anlass, die Region ein bisschen näher kennen zu lernen. Die Märkte sind einzigartig in ihrer Stimmung und eingebettet in die wundervolle Naturlandschaft oder in romantische Städte an Inn und Salzach. Es duftet nach Punsch und Weihrauch. Vielerorts werden Handwerksprodukte angeboten und erklingen Weihnachtslieder.



Wer möchte, kann sich bereits am letzten November-Wochenende auf einen vorweihnachtlicher Streifzug durchs Entdeckerviertel begeben. Dieser beginnt mit dem traditionellen 'Advent in den Grüben' in Burghausen, einem speziellen Adventmarkt der Uttendorfer 'G'schäftsleut', dem bekannten Mattighofener Christkindlmarkt inklusive Fotoausstellung. Auch ein kleiner, feiner Adventmarkt in Perwang lockt gleich zu Beginn der stillsten Zeit im Jahr. Ebenso der bekannten Simbacher Advent - heuer am Volksfestplatz - und ein Advent- und Kunsthandwerksmarkt am romantischen Stiegl-Gut in Wildshut.



Bis zum Weihnachtsfest stehen dann noch zahlreiche Highlights auf dem Programm. Dazu zählen unter anderem der stimmungsvolle Christkindlmarkt im Braunauer Palmpark, der romantische Barbaramarkt in Tittmoning, der außergewöhnliche Advent am See in Holzöster und der Dorfadvent in Lamprechtshausen. Eintages-Veranstaltungen in Eggelsberg, Kirchberg, Lochen, Munderfing, Ostermiething, Palting, Perwang und St. Peter/Hart runden die Adventzeit im Entdeckerviertel ab.



Zwischen den Weihnachts-Feiertagen und im Neuen Jahr (vom 26. Dezember bis 8. Jänner) wird's dann auf dem Simbacher Schellenberg zauberhaft. Mit Blick aufs Inntal und sogar bis in die Alpen hinein, findet in einem eigenen Budendorf der Winterbergzauber des Tourismusverbandes statt. Ein beliebtes Ziel sowohl von den Innviertel- als auch von den bayerischen Familien.

pte/red, Foto: HCH Photopress

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kultur #Oberösterreich #Bayern #Weihnachten







Auch interessant!

Was wird wo gesungen?

Die Weihnachtslieder sind durchaus verschieden, je nachdem, wo man zuhause ist. Hier ist der Überblick, d...



Stille Nacht - Liedtext

Können Sie mehr als nur eine Strophe des Weihnachtslieds singen? Hier ist der Text, damit Sie weiter komm...



Auf den Spuren von 'Stille Nacht! Heilige Nacht!'

Davon können alle Musiker nur träumen: Ein Lied zu schreiben dass in mehr als 300 Sprachen übersetzt, in ...



Stille Nacht, heilige Nacht

...