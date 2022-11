Termin 26.11.2022



Poysdorfer Christkindlmarkt

Am Wochenende des 26. und 27. Novembers verzaubert der Poysdorfer Christkindlmarkt ab 14 Uhr seine Besucher mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und über 30 weihnachtlichen Ständen.

Die über 30 weihnachtlichen Stände bieten am ersten Adventwochenende unter anderem Alpakawollprodukte, hochwertiges Kunsthandwerk, handgesiedete Seifen und Geschenke für die Lieben. Zahlreiche Stände versorgen die Besucher zudem mit Punsch und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Eine besondere Attraktion ist die wiedereröffnete Alte Schauschmiede, bei der die Besucher aus nächster Nähe beobachten können, wie eine der ältesten Handwerkskünste früher praktiziert wurde.



An beiden Veranstaltungstagen gibt es von 15 bis 18 Uhr ein erlebnisreiches Kinderprogramm. Das Poysdorfer Hilfswerk lädt die kleinen Besucher zum gemeinsamen Lebkuchenbacken ein, und auch das weitere Kinderprogramm verspricht spielerische Unterhaltung. Eine besondere Attraktion ist das Christkind-Postamt, bei dem die Kinder ihre Wünsche ans Christkind schreiben und senden.

pte/red, Foto: Robert Herbst

