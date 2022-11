Veranstaltung 27.11.2022



Mariazeller Advent 2022

Österreichs größter traditioneller Christkindlmarkt mit 50 Ständen und vielfältigem Kulturprogramm an fünf Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Neues Beleuchtungskonzept setzt verstärkt auf Kerzen statt Strom.

Österreichs größter und erfolgreichster traditioneller Christkindlmarkt ist bis 18. Dezember an fünf Wochenenden für Besucher zugänglich - jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie am Feiertag. Am malerischen Hauptplatz vor der Basilika Mariazell werden traditionelles Kunsthandwerk und regionale Qualitätsprodukte geboten.



Eine neue Besonderheit sind die wöchentlichen Kerzenlichtabende: 'Jeden Freitag bieten wir unseren Besuchern des Mariazeller Advents eine besondere Lichtstimmung, mit der wir auch ein Zeichen setzen wollen: Wir verwenden Kerzen statt elektrischem Licht, wo immer es möglich ist', sagt Veranstalter Andreas Schweiger.



Einen einmaligen und euphonischen Ohrenschmaus versprechen Primus Brass bei ihrem Konzert am 9. Dezember in der Basilika Mariazell. Tags darauf gibt dort der Männergesangverein Alpenland ein Konzert. Der weit über die Grenzen Österreichs hinaus populäre Ausnahmekünstler Wolfgang Niegelhell gehört mittlerweile zu den 'Klassikern' des Mariazeller Advents und verzaubert die Besucher auch in diesem Jahr, am 17. Dezember, mit der betörenden Magie seines Panflötenspiels. Den krönenden Abschluss bildet das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach am 17. Dezember in der Basilika Mariazell.

pte/red, Foto: Mariazellerland-Blog

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Advent #Mariazell #Weihnachten







Auch interessant!

Mariazeller Europeum

Im Herzen von Mariazelle hat Ende 2008 ein umfassendes Veranstaltungszentrum, das Mariazeller Europeum, s...



Advent im Mariazeller Land

Entdecken Sie den romantischen Zauber des Mariazeller Advents...



Familien fahren auf Mariazell ab!

Das historische Ambiente von Mariazell mit seiner bekannten Wallfahrtskirche und die herrliche Bergkuliss...