Termin 27.11.2022



Weihnachten in Radstadt

Der romantische Krippenweg, durch die Innenstadt und rund um die historische Stadtmauer, zeigt sich in diesem Advent von einer neuen Seite. Die Routenführung wurde verändert, damit noch mehr kleine Kunstwerke ausgestellt werden können.

So erwartet Interessierte ein stimmungsvoller Spazierweg, auf dem über 20 Krippen von Schnitzern aus Radstadt und der Region in beleuchteten Schaufenstern und Schaukästen bewundert werden können. Start ist in diesem Jahr beim Tourismusbüro in der Schernbergstraße.



Der Weihnachtsmarkt am Stadtplatz meldet sich nach zweijähriger Pause mit zahlreichen Programm-Highlights zurück. So tritt am Sonntag, den 27.11., das Duo 'aufdaleisch' auf, am Samstag, den 3.12., kommt der Nikolaus mit Krampussen zum Anfassen und einer Überraschung für jedes Kind vorbei, am 10.12. tritt die Radstädter Gesangssolistin Christiane Schober mit ihrem Weihnachtskonzert auf, am 18.12. singt Robert Gründler die schönsten Weihnachtslieder und am 27.12. schließt sich der Reigen mit einem Konzert von Johanns Erben.



Nicht fehlen darf, neben den Standlern mit ihren hochwertigen und handgemachten Produkten, natürlich das umfangreiche Kinderprogramm mit Würstelgrillen, Kerzenziehen, Basteln, Keksebacken und Märchenhören am Lagerfeuer. Für heiße Getränke und Snacks ist natürlich bestens gesorgt.



Jede Menge stimmungsvolle Atmosphäre und Weihnachtsidylle vermitteln die Radstädter Weihnachtswanderungen: im Fackelschein stapfen Romantiker und Wintergenießer durch den tief verschneiten Winterwald der Kaiserpromenade - begleitet von weihnachtlichen Klängen und Lichtinstallationen und der ein oder anderen Überraschung. Am Punschstand der Lebenshilfe Radstadt wartet ein heißer Punsch zum Aufwärmen. In diesem Jahr werden die Besucher angehalten ihre eigenen Tassen mitzubringen - so kann unnötiger Müll vermieden werden.



Ein besonderes Highlight der Wanderung ist der 'längste Adventkalender Europas'. Entlang des gesamten Weges werden 24 von innen beleuchtete Fenster mit Advent-, Weihnachts- und Nostalgiemotiven postiert. Diese 'Reise in die schönsten Kindheitserinnerungen' endet beim Adventmarkt am Stadtplatz mit allerlei Köstlichkeiten und einer lebenden Krippe mit Eseln und Alpakas.

pte/red, Foto: Lorenz Masser

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Radstadt #Advent #Weihnachten







Auch interessant!

Kinderfest in Radstadt

Am Sonntag, den 24.7.2022, meldet sich der Kindertag in Radstadt nach vier Jahren Pause zurück. Auf über ...



Krippenweg statt Adventmarkt

Wie bereits im vergangenen Jahr, können viele Adventveranstaltungen im ganzen Land leider wieder nicht st...



Radstadt will Romantik bieten

Umgeben von hohen Bergen und einer atemberaubenden winterlichen Naturkulisse liegt das historische Städtc...



Radstadt lädt zum 25. Knödelfest

Die 8 Wirte der Schernbergstrasse in Radstadt laden bereits zum 25. Male am Sonntag, den 29. Juli, zum tr...