Veranstaltung 09.11.2023

Christkindlmarkt Wien: Geschichte

Haben Sie gewusst, dass der große Christkindlmarkt in Wien nicht immer am Rathausplatz veranstaltet wurde?

1722 war der 'Krippenmarkt' noch auf der Freyung zu finden und hat dort mit Weihnachtsmännern bzw. Nikolos und allerlei Krippen die Menschen gelockt. Über 100 Jahre danach ging es dann an den neuen Standort am Hof und nochmal 100 Jahre danach ging es auf den Stephansplatz weiter.



Der heutige Standort vor dem Rathaus in Wien wurde erst 1975 bezogen. Als Christkindlmarkt oder Adventzauber, nicht immer mit dem 'Herzerlbaum' für Verliebte, hat sich der 'originale' Christkindlmarkt in Wien in die Herzen der Wiener und der Besucher der Stadt gespielt - und das wird auch heuer wieder so sein.



Wiener Weihnachtstraum Adventzauber - Christkindlmarkt Rathausplatz Wien



Mehr zum Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz gibt es in unserer Detailübersicht und dem Test des Marktes im Magazin.

