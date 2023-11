Veranstaltung 09.11.2023

Wien bietet 14 größere Weihnachtsmärkte

Neben den vielen kleineren Angeboten in der Weihnachtszeit sind es die großen Adventmärkte in Wien, die Touristen und Einheimische anlocken.

Ab 10.11. geht es in der Hauptstadt los, insgesamt 14 größere Märkte warten in der ganzen Stadt auf Besucher. Einen Frühstart mit Sonderweg legt sogar der floridsdorfer Adventmarkt am 9.11. hin, doch einen Tag später sind es dann gleich mehr, wenn Rathausplatz, AKH Unicampus, Hof, Stephansplatz und Türkenschanzpark aktiviert werden.



Am Wochenende rund um den 17.11. geht es dann überall sonst los: Spittelberg, Schloss Belvedere und Schönbrunn, Karlsplatz/Resselpark, Palais Liechtenstein, Maria Theresien Platz. Die üblichen Schwerpunkte wie das Kunsthandwerk am Karlsplatz sorgen für Vielfalt. Am Rathausplatz ist auch wieder die kleine Eisfläche vom Eistraum bereits aktiv und kann sportlich genutzt werden.



Nicht offiziell mit Weihnachten sondern mit Winter verbunden sind die Wintermärkte in Wien am Prater-Platz beim Riesenrad, im MQ, Palais Trautsongasse, Ottakringer Brauerei. Die unterschiedlichen Attraktionen starten da bis Ende des Monats.

