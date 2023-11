Veranstaltung 14.11.2023

Feuer im Indoor-Bereich am Weihnachtsmarkt

Am Rathausplatz ist ein Bereich des Christkindlmarkts gesperrt, nachdem in der Nacht ein Brand in einer der Küchen aufgetreten ist.

Der Brand wurde gelöscht, verletzt wurde niemand. Der Schaden der in den Nachtstunden gelöschten Feuer läßt einen Indoor-Bereich der Gastronomie derzeit nicht benutzen, der restliche Christkindlmarkt am Rathausplatz bleibt weiterhin wie gewohnt geöffnet.

