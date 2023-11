Brauch 14.11.2023

Punsch-Probleme Eines gehört zum Winter und Weihnachtsmarkt dazu: Der Besuch eines Punschstandes. Doch immer mehr Besucher verzichten auf diesen Luxus. Großes Aufregerthema in dieser Saison ist die gestiegene Pfand-Preisliste der Adventmärkte in Österreich. Mit allerlei wilden Argumenten fernab des eigentlichen Werts versuchen die Märkte heuer die billigen China-Trinkgefäße mit einem Pfand von bis zu 5 Euro zu versehen.



Eigentlich ist das kein Problem, da man den Pfand am Ende wieder zurückbekommt. Doch alleine der Einsatz ist für viele schlimm, denn für fünf Punsch gleich 100 Euro in bar zu brauchen, ist in unserer bargeldlosen Zeit mehr als unangenehm. Dazu kommt, dass so viel Bargeld am Markt dann auch noch Diebe auf den Plan lockt, selbst das Geschäft der Obdachlosen, die schneller leere Häferln von den Tischen holen als die Menschen ihren Pfand zurückholen können, wird zum Ärgernis.



Einige Märkte haben zusätzlich zum hohen Pfand auch noch Marken oder Chetons eingeführt, ohne die man mit dem Häferl kein Geld zurück bekommen kann. Mit steigendem Alkoholpegel und verschwindenden Markerln wird der Pfand so zum lukrativen Zusatzgeschäft für die Standler.



Tipp: Punsch selbst kochen!



Getränke



Unsere Rezepte helfen dabei! Und auf das Feeling im kalten Freien braucht man auch nicht verzichten, wenn man Balkone, Gärten oder Parks damit besucht, sich Wham über Kopfhörer reinzieht und ein paar batteriebetriebene Weihnachtslichter mitnimmt. Oder? Wer sich den Stress am Christkindlmarkt nicht antun will, kann es sich zuhause gemütlich machen und einen 'besseren' Punsch selbst brauen:Unsere Rezepte helfen dabei! Und auf das Feeling im kalten Freien braucht man auch nicht verzichten, wenn man Balkone, Gärten oder Parks damit besucht, sich Wham über Kopfhörer reinzieht und ein paar batteriebetriebene Weihnachtslichter mitnimmt. Oder?



Und bei all den ärgerlichen Dingen stellen sich immer mehr Besucher die Frage, ob das billige warme Zuckerwasser mit Alkohol und Geschmackssirup zum Sonderpreis samt sauteurem Behälter überhaupt noch zum Verbleib an den Punschständen einlädt. Die Märkte risikieren es, nur noch zur Touristenabzocke zu verkommen und den jährlichen Traditionsbesuch durch Einheimische generell zu vermiesen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Weihnachtsmarkt #Adventmarkt #Punsch #Pfand #Einsatz





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Corona in Flaschen

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (AB InBev), zu dem auch die beliebte mexikanische Bie...



'Plastic-Planet' Doku zeigt Wirkung

Welche Auswirkungen Dokumentarfilme haben können, ist anhand von 'Plastic-Planet' sehr schön zu sehen. Di...



Getränke

...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: