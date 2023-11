Advent 15.11.2023

Advent in den Bergen von Radstadt

Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest lässt sich selten so hautnah und unverfälscht erleben wie in Radstadt. Zu Beginn der Adventzeit verwandelt sich die ganze Stadt in stimmungsvolles Winterwunderland.

Im historischen Ortskern, umgeben von den mittelalterlichen Mauern, bieten zauberhaft dekorierte Stände traditionelles Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und einzigartige Geschenkideen. Ein abwechslungsreiches Programm mit Chören, Musikgruppen und allerlei Darbietungen steht zur Verfügung. Der Radstädter Weihnachtsmarkt findet an den Wochenenden zwischen 25.11. und 27.12.2023 sowie an Maria Empfängnis von 15.30 bis 20.30 Uhr statt.



Die Radstädter Weihnachtswanderungen nehmen die Besucher mit auf einen Spaziergang durch die malerische Winterlandschaft in der Kaiserprommenade und sind eine Hommage an die Stille und Schönheit der Adventzeit. Mit stimmungsvoller Beleuchtung und musikalischen Einlagen entsteht ein Erlebnis, das die wahre Essenz des alpenländischen Weihnachtsfestes einfängt. Die Weihnachtswanderungen finden am 16. und 26. Dezember 2023 jeweils um 17 Uhr statt.



Der Radstädter Krippenweg führt Interessierte in einer Runde durch die Altstadt und um die Stadtmauer. Entlang des Weges gibt es kunstvoll gestaltete Krippen in verschiedenen Stilen und Größen zu bestaunen. Der Kirppenweg ist eine besonders schöne Aktivität, um den Kleinen das Warten auf des Christkind zu versüßen und zu verkürzen. Der Radstädter Krippenweg ist von 25.11.2023 bis zum 28.1.2024 täglich und rund um die Uhr zu besichtigen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Adventmarkt #Weihnachten #Advent #Radstadt #Wandern #Krippen







Auch interessant!

Kinderfest in Radstadt

Am Sonntag, den 24.7.2022, meldet sich der Kindertag in Radstadt nach vier Jahren Pause zurück. Auf über ...



Krippenweg statt Adventmarkt

Wie bereits im vergangenen Jahr, können viele Adventveranstaltungen im ganzen Land leider wieder nicht st...



Ferrari Mountain Classic 2004

Ferrari-Freunde aufgepasst: Vom 13. bis 16. Mai findet in Radstadt, Salzburg die Ferrari Mountain Classic...



Cabriotouren in Österreich

Wollen Sie auch ein Cabrio-Weekend ev. gleich mit Übernachtung in einem schönen Hotel in Österreich verbr...