Advent im Entdeckerviertel Die so benannte junge österreichisch-bayerische Tourismusregion an Inn und Salzach und rund um die Städte Braunau, Burghausen und Mattighofen bietet Weihnachtsstimmung für Jung und Alt. Die KTM-Motohall in Mattighofen startet, gleichzeitig mit dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, am 2. und 3. Dezember beim Adventspecial für Kids und Teens mit ihren Designern im hauseigenen 'Innovation Lab'. Am Kreativ-Board gestaltete Kreationen werden mit dem Laser-Cutter ausgeschnitten und sollten für ebenso einzigartige Adventdeko zu Hause sorgen. Mehr Romantik dann bei der 'Einstimmung auf Weihnachten für Kinder' beim Besuch des Kripperls in der Braunauer Herzogsburg und beim gemeinsamen Kekserlbacken.



Überhaupt Adventromantik: Das Entdeckerviertel ist mit die Heimat von 'Stille Nacht', dem in über 300 Sprachen und Dialekten übersetzten Klassiker. Schließlich liegt die Geburtsstätte von Komponist Franz Xaver Gruber (1787) im oberösterreichischen Hochburg-Ach, hoch über Burghausen – wo der weltberühmte Musiker übrigens das Orgelspiel erlernte. Der Franz-Xaver-Gruber-Weg und das gleichnamige Museum dort sind echte Anziehungspunkte – nicht nur im Advent!



Das romantische bayerische Städtchen Burghausen mit der weltlängsten Burg beleuchtet am ersten Dezemberwochenende beim Liachterlweg seinen Wöhrsee mit sage und schreibe 350 Holzlaternen. Ein Zauber, dem sich sicher auch die Kids nicht entziehen können. Ach ja: In der kleinen Kirche von Arnsdorf in Lamprechtshausen, dem salzburgischen Teil des Entdeckerviertels, hat Franz Xaver Gruber das Gedicht von Josef Moor vertont und somit 'Stille Nacht' geschaffen.



Die kleine historische Stadt Braunau am Inn ist nicht nur das touristische Zentrum des Entdeckerviertels, sondern ab 7. Dezember auch romantischer Mittelpunkt mit seinem adventlichen Dorf mit urigen Holzhütten. Historisches Handwerk und leckere Köstlichkeiten sind da selbstverständlich. Ebenso natürlich wie beim bekannten Adventmarkt am Holzöstersee mit seinem nahezu unbeschreiblichen Ambiente. Eröffnet wird dieser am 15. Dezember mit der feierlichen Entzündung der Christbaumlichter rund um den See.



Weitere Advent- und Christkindlmärkte im Entdeckerviertel: in Simbach am Inn, in Eggelsberg am Ibmer Moor, in Perwang am Grabensee und in Uttendorf. Wer den Advent auch gerne musikalisch begleitet haben möchte, findet Konzerte etwa in der Wallfahrtskirchen Maria Ach, in der Kirche zu St. Peter, in der Wallfahrtskirche Maria am Mösl in Lamprechtshausen sowie in Tittmoning und in der wunderschön ausgeleuchteten Barockkirche St. Georg in Raitenhaslach nahe Burghausen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Oberösterreich #Advent #KTM





