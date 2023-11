Veranstaltung 25.11.2023

Winterwonderland und neuer Weihnachtsmarkt in Schönbrunn

Mit dem Schneefall erfüllt sich auch der optische Traum des Winterwonderland in Hietzing, wo ein neues Angebot die Zeit bis Weihnachten erleuchtet.

Im Kronprinzgarten des Schloss Schönbrunn findet man heuer erstmals im großen Stil das, was der Kitsch in manchen Gärten vor Weihnachten schon begonnen hat: Lichter und Lichtskulpturen mit weihnachtlichen Themen. Der bunt beleuchtete Garten hat all das, was man mit weihnachtlicher Beleuchtung verbindet, in Überlebensgröße zu bieten.



Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn findet heuer übrigens das letzte Mal statt in der Form, die man in den letzten Jahrzehnten kennengelernt hat - und die immer sehr erfolgreich war. Trotzdem haben die Macher im Schloss den Betreiber von Weihnachts- und Ostermarkt vor die Tür gesetzt und planen neu, die beiden Events am Vorplatz des Schlosses werden künftig komplett anders aussehen.

#Schönbrunn #Weihnachtsmarkt #Licht #Beleuchtung







