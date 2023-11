Veranstaltung 28.11.2023

Adventhochburg in Maria Enzersdorf

Die Burg Liechtenstein wird Adventhochburg an den Wochenenden im Advent. Freitag bis Sonntag geht es um das Mitmachen und Erleben.

Speisen, die am Feuer gemacht werden und Erlebnisse zum Mitmachen sind auf der Adventhochburg am Plan. Hier geht es also etwas anders zu als auf klassischen Adventmärkten, dazu kommen Verkostungen und verschiedene Vorträge und Präsentationen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Burg #Advent #Weihnachtsmarkt







Auch interessant!

Wien bietet 14 größere Weihnachtsmärkte

Neben den vielen kleineren Angeboten in der Weihnachtszeit sind es die großen Adventmärkte in Wien, die T...



Traditionelles Weihnachtskonzert

Ein Veranstaltungstipp für den Westen Österreichs: Die Vorarlberger Landesbibliothek veranstaltet heute u...