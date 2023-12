Tipp 03.12.2023

Wiener Christkindlmarkt weltweite Spitze

Die Financial Times hat sich weltweit die größten Weihnachtsmärkte angesehen und hebt Wien dabei hervor.

Die Top-Liste zeigt Chicago, Singapur, Kopenhagen, Dresden, San Francisco und andere, aber eben auch den Christkindlmarkt am Rathausplatz in Wien. Die Mitbewerber sind:



Dresden Striezelmarkt

Tallinn Christmas Market

Bath Christmas Market

Les Lumières de Noël, Montbéliard

The Great Dickens Christmas Fair & Victorian Holiday Party, San Francisco

Advent Zagreb

Copenhagen Tivoli Gardens

Christkindlmarkt Chicago

Christmas Wonderland, Singapore



Nachhaltigkeit würde hier in Wien besonders hoch gehalten, heißt es - ausserdem hätte er besonders lokale Elemente wie die Kultur rund um Kaffeehäuser und Schnitzel, die ihn von anderen abheben. Sogar der Herzerlbaum wird genannt.



Wien wird aber zusätzlich auch noch als Herkunft der Märkte benannt, als Ursprung der Tradition. Herzog Albrecht I. hat schon 1296 den ersten Krippenmarkt im Dezember gestattet, davon leiten sich die heutigen Adventmärkte ab.

