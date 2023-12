Veranstaltung 07.12.2023

Weihnachtswanderungen im Dezember

Die Radstädter Weihnachtswanderungen nehmen die Besucher mit auf einen Spaziergang durch die malerische Winterlandschaft in der Kaiserprommenade.

Mit stimmungsvoller Beleuchtung und musikalischen Einlagen entsteht ein unvergessliches Erlebnis, das die wahre Essenz des alpenländischen Adventzeit einfängt und die Teilnehmer in die Magie der Bergweihnacht eintauchen lässt. Die Weihnachtswanderungen finden am 16. & 26. Dezember 2023 jeweils um 17 Uhr statt.



Bei den Wanderungen, die bei der Schwaiger-Kapelle in der Loretostraße starten, werden alle Sinne angesprochen und die Vorfreude auf Weihnachten steigert sich von Minute zu Minute. Ziel der Wanderung ist der festliche Weihnachtsmarkt am Stadtplatz. Auf halbem Weg werden alle Besucher:innen mit heißem Punsch versorgt, der von der Lebenshilfe Radstadt ausgeschenkt wird. Der Punsch ist im Eintritt von 7 Euro pro Erwachsenen enthalten, Kinder bis 14 Jahre nehmen kostenlos an der Wanderung teil und erhalten natürlich auch (alkoholfreien) Punsch.







Auch heuer werden Radstädter Weihnachtswanderungen wieder als Green Event durchgeführt und vom Land Salzburg zertifiziert. Daher ersuchen die Veranstalter alle Besucher, ihre eigene Tasse mitzubringen, damit unnötiger Müll vermieden werden kann.

